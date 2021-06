Frank de Boer deixa o comando da Holanda após apenas 15 jogos - AFP

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 14:10

A eliminação precoce nas oitavas de final da Eurocopa promoverá forte mudança na Holanda. Após a surpreendente derrota por 2 a 0 para a República Checa, o técnico Frank de Boer não é mais o treinador da seleção, que agora voltará as atenções para uma vaga na Copa do Mundo de 2022.

O ex-zagueiro, um dos destaques da Laranja Mecânica na década de 90, deixa o comando após uma reunião com dirigentes da Real Associação Holandesa de Futebol (KNVB, na sigla em holandês), em Amsterdã. O treinador manifestou desejo de sair, indo ao encontro do que queria o comando da seleção.



No contrato com de Boer, havia a meta de pelo menos chegar às quartas de final da Eurocopa, o que não foi alcançado.



"Eu, me antecipando à avaliação da diretoria, decidi não continuar como técnico da seleção. O objetivo não foi alcançado, isso está claro. Quando fui abordado para assumir o cargo em 2020, achei uma honra e um desafio, mas também estava ciente da pressão que viria a partir do momento em que fosse contratado. Essa pressão só está aumentando agora e isso não é uma situação saudável para mim, nem para o elenco a caminho de jogos tão importantes para o futebol holandês, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo", disse De Boer em comunicado oficial.



De Boer disputou apenas 15 jogos no comando da Holanda desde que assumiu, em agosto de 2020. Foram oito vitórias, quatro empates e três derrotas.