Na ação foram apreendidos uma pistola Glock 9mm, 16 munições intactas, um rádio transmissor, um aparelho celular e kit roni, instrumento que converte a pistola em uma arma compacta equipada com trilhos para equipamentos táticos, como luzes e mira óptica. Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Por Bertha Muniz

Publicado 02/04/2021 20:25

MACAÉ - A Polícia Militar (PM) prendeu, na tarde desta sexta-feira (2), mais um homem acusado de planejar ataques que resultaram em inúmeras mortes em Macaé. A ação foi deflagrada após o levantamento de informações dando conta de que traficantes estariam na comunidade Nova Holanda planejando outro atentado, desta vez visando integrantes do tráfico de drogas do bairro Lagomar.



Durante incursão à Nova Holanda, militares avistaram o grupo, que tentou fugir ao avistar a viatura. Após um cerco tático, dois homens foram detidos a bordo de uma motocicleta. Um deles é LC, apontado pela PM como comparsa de Samuel Miranda dos Santos, o Samuca, de 22 anos, que foi capturado também na Nova Holanda, no dia 31 de março. Contra Samuca, pendiam 10 mandados de prisão por homicídios praticados em Macaé. Ainda de acordo com a polícia, LC planejou ataques recentes ocorridos nos bairros Parque Aeroporto e São José do Barreto, que resultaram na morte de quatro pessoas, junto à Samuca.

Com os presos, a PM apreendeu uma pistola Glock 9mm, 16 munições intactas, um rádio transmissor, um aparelho celular e kit roni, instrumento que converte a pistola em uma arma compacta equipada com trilhos para equipamentos táticos, como luzes e mira óptica. Eles foram levados para a Central de Flagrantes da 128ª Delegacia Policial de Rio das Ostras (128ª DP), onde foram autuados e ficaram presos.