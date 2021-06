Hernane Brocador jogou pela última vez pelo Sport em fevereiro de 2021 - Anderson Stevens / Sport Recife

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 12:23

Sem jogar desde fevereiro, pelo Campeonato Brasileiro da temporada passada, Hernane Brocador tem um novo clube. É o Confiança, que está na Série B, e anunciou a contratação na manhã desta terça-feira (29). O contrato será até o fim da competição.



No Sport desde 2018, o ex-atacante do Flamengo perdeu espaço no clube pernambucano e desde o início da temporada está fora dos planos, em busca de outro lugar para atuar. Aos 35 anos, Hernane Brocador já treinou pela primeira vez com os novos companheiros.



O Confiança será o 13º clube do atacante, que foi um dos destaques do Flamengo na temporada 2013, quando conquistou a Copa do Brasil. No ano seguinte, Hernane foi negociado para o Al Nassr, da Arábia Saudita e passou por Sport, Bahia e Grêmio até retornar ao clube pernambucano em 2018.