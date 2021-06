Henrique é apresentado no Lyon - Divulgação/Lyon

Henrique é apresentado no LyonDivulgação/Lyon

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 12:03

L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer l’arrivée du latéral gauche brésilien Henrique pour 3 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2024. #Henrique2024



https://t.co/DfrXm5G3NR pic.twitter.com/vhIP9WNICE — Olympique Lyonnais (@OL) June 29, 2021 França - O lateral-esquerdo Henrique foi apresentado nesta terça-feira no Lyon. O jogador ex-Vasco terá contrato com previsão de três anos, tendo seu fim em junho de 2024. Aos 27 anos, ele se junta a um elenco recheado de brasileiros como Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Thiago Mendes e Marcelo.

Juninho Pernambucano, ídolo do Vasco e atual diretor de futebol do clube francês, foi o responsável por conduzir a negociação. Para Juninho, a lateral era uma posição carente no Lyon e viu em Henrique uma oportunidade de mercado.