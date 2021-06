Neto, apresentador da Band - Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 14:52

Rio - O apresentador Neto detonou Fernanda Venturini nesta terça-feira. Durante o programa "Os Donos da Bola", o ex-jogador fez um apelo para que as pessoas se vacinem e criticou duramente a atitude da ex-jogadora de vôlei, que gravou um vídeo se dizendo contra a imunização, mas que tomou o imunizante da Pfizer por querer viajar.

"Nós sempre tomamos vacinas desde bebê, com as nossas mães, com as nossas avós. Se tem um país com habilidade e tradição para vacinar é o Brasil. Quando você não tem vacina e o André Russo, que é o nosso repórter, morre, quando morre o avô da Renatinha - que não precisava morrer, só morreu porque não tomou a vacina. O meu pai só não morreu porque tomou a vacina, porque ele pegou covid de novo", disse Neto.

"E quando temos a vacina e a gente não toma… me desculpa, aí vem a Fernanda Venturini dizer uma barbaridade daquelas, que 'eu vou tomar a vacina para viajar o mundo', então deixasse de tomar a vacina e deixasse outra pessoa se salvar. O futebol está embutido socialmente em tudo isso, porque quando uma pessoa como ela, que foi uma atleta incrivelmente maravilhosa, tem uma atitude como essa, será que os fãs delas vão fazer a mesma coisa? Não faça isso! Tome a vacina, a vacina é vida, vida para todos nós. Independente de qual vacina estiver no posto, tome, vacina é vida", completou.