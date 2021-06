Logo Band - Divulgação

São Paulo - Apresentador do "Donos da Bola", Neto pediu desculpas durante a edição desta quarta-feira do programa pelo uso excessivo de palavrões na última segunda-feira. O ex-jogador é conhecido por suas opiniões sinceras, sem "papas na língua", e suas reações exaltadas na TV mas afirmou que irá tentar diminuir o uso de palavras de baixo calão na Band.

"Eu quero pedir desculpa ao seu Johnny Saad, para o Denis. Anteontem, eu falei um palavrão muito forte aqui no Youtube. Se quiserem tirar o Youtube, está tudo certo. A TV Band pode tirar. Às vezes, a gente tem a informação de que pode falar o que quiser no Youtube, aí depois toma bronca pelas coisas que fala", explicou o apresentador.

"E eu me responsabilizo por isso. E as pessoas usam para benefício próprio, editam e mandam para outras pessoas. Eu vou tentar me policiar para não falar palavrão, tipo "f...", não pode. A gente não quer passar do limite, mas as pessoas tem que entender", concluiu Neto durante o seguimento do programa entre os comerciais, que é transmitido ao vivo no Youtube.

Na última segunda, Neto disparou contra os jogadores do Palmeiras Lucas Lima e Patrick de Paula, que foram flagrados em eventos clandestinos e receberam ataques da torcida. O ex-meia chamou os atletas de "imbecis" e "idiotas" e falou longamente sobre o assunto.