Werley deixou o Vasco após três anosAgencia O Dia

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 13:14

Após conseguir a rescisão unilateral de contrato com o Vasco na Justiça, Werley tem um novo clube. O zagueiro de 32 anos está acertado com o Atlético-GO e poderá até mesmo fazer dupla de zaga com o irmão Nathan Silva, autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro.



Werley só depende dos exames médicos para assinar contrato. O jogador estava no Vasco desde 2018 e na semana passada conseguiu a rescisão unilateral na 45ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.

O zagueiro, no pedido à Justiça, alegou que não recebeu salários entre janeiro e maio de 2021, além de apenas três meses de FGTS desde 2018. Werley também tem passagens por Atlético-MG, Grêmio, Santos, Coritiba.