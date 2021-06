Em baixa, Marcelo perdeu espaço para Mendy e deve encerrar o ciclo de 14 anos do clube na próxima janela - AFP

Em baixa, Marcelo perdeu espaço para Mendy e deve encerrar o ciclo de 14 anos do clube na próxima janelaAFP

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 12:47

Rio - Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, Marcelo ficará no Real Madrid por, pelo menos, mais uma temporada. O nome do lateral-esquerdo vinha sido especulado em outros clubes da Europa, mas de acordo com o jornalista, nunca foi intenção do Real Madrid vendê-lo.

Vale lembrar que Marcelo tem contrato com os Merengues até junho de 2022. O jogador não é o titular absoluto da posição, e ganhou mais um concorrente para ela, com a chega de Alaba.

Publicidade

Apesar disso, Marcelo será o provável capitão da equipe após a saída do zagueiro Sérgio Ramos.