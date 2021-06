Em recuperação no uma lesão no tendão de Aquiles, Durant vive a expectativa de voltar a jogar pelo Brooklyn Nets - Divulgação/Brooklyn Nets

Em recuperação no uma lesão no tendão de Aquiles, Durant vive a expectativa de voltar a jogar pelo Brooklyn NetsDivulgação/Brooklyn Nets

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 11:13 | Atualizado 24/06/2021 11:26

Rio - A seleção de basquete dos Estados Unidos divulgou os 12 nomes que foram convocados para disputar as Olímpiadas de Tóquio. Sem LeBron James e Stephen Curry, a lista conta com a aparição de Kevin Durant.

Jerry Colangelo, diretor da modalidade no país, confirmou em entrevistas à "ESPN", que a lista está fechada.

Publicidade

Os jogadores convocados deverão se apresentar para o treinador Gregg Popovich no dia 6 de julho em Las Vegas para começar a se preparar para as Olimpíadas. No calendário estão amistosos contra Nigéria (10/7), Austrália (12/7), Argentina (13/7), Austrália mais uma vez (16/7) e Espanha (18/7).



Confira a lista dos convocados:



DamianLillard

Idade: 30 anos

Posição: Armador

Time: Portland Trail Blazers



Jrue Holiday

Idade: 31 anos

Posição: Armador/Ala-armador

Time: Milwaukee Bucks



Devin Booker

Idade: 24 anos

Posição: Ala-armador

Time: Phoenix Suns



Zach LaVine

Idade: 26 anos

Posição: Ala-armador

Time: Chicago Bulls



Bradley Beal

Idade: 27 anos

Posição: Ala-armador

Time: Washington Wizards



Khris Middleton

Idade: 29 anos

Posição: Ala

Time: Milwaukee Bucks



Jayson Tatum

Idade: 23 anos

Posição: Ala

Time: Boston Celtics



Jerami Grant

Idade: 27 anos

Posição: Ala/Ala-pivô

Time: Detroit Pistons



Kevin Durant

Idade: 32 anos

Posição: Ala/Ala-pivô

Time: Brooklyn Nets



Draymond Green

Idade: 31 anos

Posição: Ala-pivô

Time: Golden State Warriors



Kevin Love

Idade: 32 anos

Posição: Ala-pivô/Pivô

Time: Cleveland Cavaliers



Bam Adebayo

Idade: 23 anos

Posição: Pivô

Time: Miami Heat