Rio - O zagueiro Werley, de 32 anos, deu entrada na Justiça cobrando uma suposta de dívida e pedindo a rescisão de contrato com o Vasco. O jogador é o segundo atleta a tomar essa decisão nos últimos dias. Antes foi o lateral-esquerdo Neto Borges. As informações são do portal "Esporte News Mundo".

De acordo com informações do site, a dívida cobrada pelo atleta é de 8.756.696,06. Os valores seriam relativos a cinco meses de salários atrasados, cinco meses de direitos de imagem atrasados, FGTS, dano moral, décimo terceiro, cláusula compensatória, multas, entre outros pontos. De acordo com o portal, o Vasco ainda não foi notificado do processo.

O caso corre na 45ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1). Na última quarta-feira, a juíza Claudia de Abreu Lima Pisco, responsável pelo caso, deu prazo de 48 horas para que o Vasco se posicione sobre o pedido liminar de Werley, antes de decidir sobre a rescisão ou não do contrato de trabalho.



Werley chegou ao Vasco na temporada de 2018. Ao todo, o jogador entrou em campo em 71 partidas e fez dois gols. O jogador perdeu espaço com a chegada de Marcelo Cabo e não jogou nenhuma partida na atual temporada.