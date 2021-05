Responsável pela reformulação do Vasco, Passáro avaliou cerca de 300 nomes entre os cinco reforços anunciados até o momento RAFAEL RIBEIRO/Vasco

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 21:15

Rio - O Vasco da Gama acertou rescisão contratual com Henrique, Marcos Junior e Carlinhos nesta semana, e as saídas do clube não devem parar. Werley e Neto Borges também devem deixar o clube, mas antes, entraram na Justiça contra o Cruzmaltino. O zagueiro cobra R$ 9 milhões em salários atrasados e direitos de imagem, enquanto o lateral cobra também pede os vencimentos em aberto, além de danos morais.

"E outros jogadores decidiram cobrar o contrato de outra forma. Neto Borges tinha o contrato até 31 de julho. É um jogador que a gente não usaria porque ele voltaria à Bélgica. Há uma questão de pagamento ou não que não compete a mim ou ao futebol. Porque quando o recurso é escasso é natural, não é nem louvável, mas é natural que se tenha de priorizar algumas coisas", disse Alexandre Pássaro, em coletiva, antes de emendar:

"Werley teve sim uma proposta de acordo, que eu mesmo fiz pessoalmente ao empresário há 15 dias. Ela consistia em somar todos os atrasados do Werley, as parcelas passadas, todo o contrato que tem, ainda faltam cerca de 20 meses de contrato. Pegar esse valor todo, esse valor cheio, e parcelar em mais tempo do que o contrato dele. Porque se fosse para pagar no mesmo tempo de contrato não faria sentido acordo", comentou.