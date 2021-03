Rio, 15/01/2020, Treino do Vasco, na foto Werley, Foto de Gilvan de Souza / Agencia O Dia Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 20:55

Rio - Em processo de reformulação no elenco, o Vasco quer negociar alguns jogadores, como é o caso do zagueiro Werley. No entanto, de acordo com o portal 'Torcedores.com', o alto salário do atleta atrapalha uma possível saída do defensor. Segundo o site, o atleta de de 32 anos recebe atualmente R$ 300 mil no Cruzmaltino.

Publicidade

Caerá e Fortaleza chegaram a sondar o jogador, mas o alto salário do atleta assustou os clubes. Fora dos planos de Marcelo Cabo, Werley virou um 'problema' para o Vasco, que ainda não sabe como resolver. Na última temporada, o zagueiro, que está desde 2018 no Vasco, jogou apenas 19 partidas, com dois gols marcados.