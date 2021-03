Longe dos gramados desde 2019, Dedé colocou um fim na relação de oito anos com a Raposa Bruno Haddad/Cruzeiro

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 20:00

Rio - O zagueiro Dedé deixou o Vasco há oito anos, mas segue dando prejuízo aos cofres Cruzmaltinos. De acordo com o 'Ge.com', o clube carioca foi condenado a pagar uma dívida de R$ 350 mil por não repassar a comissão da venda do atleta. A empresa que participou da negociação com o Cruzeiro pede o recebimento da quantia em 15 dias ou a penhora de receita.

Publicidade

A FM Sports Consultoria e Gestão Esportiva, do empresário Fabio Mello, entrou com uma ação, no último dia 24 de fevereiro, contra o Vasco na 24ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O processo já corre desde o dia 8 de maio de 2020, quando o mesmo caso só custava aos cofres do Vasco R$ 131,5 mil. Como a quantia não foi paga, o valor aumentou.