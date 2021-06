Earvin Ngapeth - AFP

Publicado 24/06/2021 14:10

Rimini (ITA) - Referência da seleção francesa de vôlei e um dos melhores do mundo, o ponteiro Earvin Ngapeth utilizou as redes sociais para denunciar um caso de racismo envolvendo Vital Heynen, técnico da Polônia.



De acordo com Ngapeth, a fala racista de Heynen não aconteceu no dia da partida entre Polônia e França e foi direcionada aos seguranças da bolha sanitária montada em Rimini para a Liga das Nações de Vôlei. O craque também citou ofensas do oposto Kubiak durante a partida entre as duas seleções.

"Vital Heynen usou o termo “navio negreiro” para descrever as pessoas de cor (que cuidam de sua segurança na bolha sanitária). É claramente racismo. Há testemunhas. Para não falar dos diversos insultos do Sr. Kubiak (filho da p…) durante o jogo da noite passada. Obrigado por mostrar ao mundo que tipo de pessoa faz parte do nosso mundo", contou o ponteiro.

Heynen também usou as redes sociais para negar qualquer ato de racismo de sua parte.



"Dessa vez, quero reagir a coisas escritas na internet. Nunca fiz nenhum insulto racista a ninguém em toda a minha vida. Pelo contrário, acredito fortemente na igualdade de todas as pessoas, independentemente da cor da pele, religião ou origem. Obrigado", disse o treinador.

Em nota, a FIVB afirmou que irá investigar o caso envolvendo o técnico polonês.

"A FIVB tem conhecimento de comentários feitos nas redes sociais por um jogador da seleção masculina de vôlei (Ngapeth). A FIVB está investigando alegações de comportamento discriminatório. Se for constatado que há violação do Regulamento Disciplinar da FIVB, o caso será encaminhado ao Painel Disciplinar. Nenhum outro comentário será feito sobre este assunto até que a situação seja investigada e, se aplicável, o processo disciplinar concluído."