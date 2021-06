Neto e seu irmão, Richard - Reprodução

Publicado 16/06/2021 11:08

Rio - O apresentador Neto foi às redes sociais falar sobre a morte de seu irmão, Richard, aos 46 anos. Em uma série de stories, o ex-jogador agradeceu todo carinho que recebeu e se emocionou o falar sobre a partida do irmão.

"Queria agradecer a todas as pessoas que vem confortando minha família. Todas as pessoas que amavam meu irmão. Obrigado por tudo que estão proporcionando para nós. Nosso amor por ele continua eterno. Obrigado por todas as orações. Agradeço a vocês todos. Meu irmão foi um guerreiro, um monstro. Um cara incrível e maravilhoso. Agradeço todos vocês", disse Neto.

Algumas horas antes, Neto já havia publicado fotos ao lado de Richard com a legenda: "Meu irmão, meu filho, que Deus lhe receba de braços abertos no céu. Vai deixar muitas saudades e muitas lembranças."