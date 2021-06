Felipe Neto - Reprodução

Rio - O youtuber e influenciador Felipe Neto publicou um vídeo, na madrugada deste sábado (26), onde aparece dançando ao som de "Bolsonaro vai cair".

A postagem foi feita em seu perfil oficial no Twitter após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ser citado durante a CPI da Covid-19 na sexta-feira (25). Segundo o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), há fortes indícios de que o presidente cometeu crime de prevaricação.

O vídeo da dança contra Bolsonaro já ultrapassa 290 mil visualizações na rede social. O ator Marcelo Adnet comentou a publicação. "Dança dos Famosos?", perguntou Adnet. Já um internauta, perguntou sobre o look para um possível impeachment. "Qual look do impeachment do Bolsonaro vocês vão usar???", escreveu.

Confira o vídeo: