"Se o campo tivesse ficado em casa, esse cara tinha morrido de fome", afirmou o chefe do Executivo.AFP

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 15:16

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se irritou durante entrevista aos jornalistas em Sorocaba, no interior de São Paulo nesta sexta-feira, 25, quando indagado sobre as supostas irregularidades referentes à vacina Covaxin.



Questionado por uma repórter a respeito das vacinas Covaxin, que é cercada de suspeitas de superfaturamento, segundo o deputado Luis Miranda (DEM-DF), que irá depor na CPI da Covid nesta sexta, 25. Bolsonaro teria sido avisado sobre as irregularidades durante a entrevista e o se irritou.

Assista ao vídeo:

Bolsonaro volta a hostilizar jornalista durante agenda em São Paulo nesta sexta-feira (25) pic.twitter.com/ldMRNFhYSa — gabriel herbelha (@herbelha) June 25, 2021

Em outro momento, na saída de uma cerimônia com representantes do agronegócio em Sorocaba, no interior paulista, Bolsonaro cortou a fala de uma jornalista e classificou as suas perguntas como “idiotas e ridículas”. O presidente, mais uma vez, deixou de usar máscara em espaço público em São Paulo e feriu a lei do estado, que obriga o uso do equipamento facial.

Lançamos aqui a campanha #BolsonaroChiliquento. Não aguenta ouvir uma pergunta que não seja da sua claque que já fica dando chilique. pic.twitter.com/YsC3T2QRHc — Desmentindo Bolsonaro (@desmentindobozo) June 25, 2021

Na segunda-feira, 21, o presidente também atacou jornalistas, em Guaratinguetá, interior de São Paulo. Em uma entrevista, Bolsonaro tirou a máscara e afirmou que cuida da sua própria vida.

Após evento na Aeronáutica o presidente até iniciou a entrevista com o acessório, mas defendeu novamente o uso facultativo antes de retirá-lo para iniciar a série de ataques aos profissionais de imprensa.



"Eu chego como eu quiser onde eu quiser, está certo? Eu cuido da minha vida. Se você não quiser usar máscara, você não use", disse "Estou sem máscara em Guaratinguetá. Está feliz agora?", perguntou assim que retirou o objeto do rosto.

Bolsonaro tira a máscara e manda jornalista calar a boca durante entrevista

Crédito: Reprodução pic.twitter.com/F8qUSyd9lP — Jornal O Dia (@jornalodia) June 21, 2021

*Com informações do Estadão