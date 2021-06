Luis Miranda chega para depor na CPI da Covid com colete à prova de balas - Reprodução Twitter

Luis Miranda chega para depor na CPI da Covid com colete à prova de balasReprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 14:48 | Atualizado 25/06/2021 15:25

Brasília - O deputado Luis Miranda, que denunciou possíveis irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin pelo governo federal, chegou para depor na CPI da Covid nesta sexta-feira vestido com um colete à prova de balas e uma bíblia na mão. Além do traje inusitado, o depoente também pediu pra conversar em privado com o senador Omar Aziz antes do início da sessão.

"Bolsonaro ainda vai pedir perdão pra mim", diz Luis Miranda ao chegar na CPI com protegido com colete à prova de bala.



Assista:



— Jornal O Dia (@jornalodia) June 25, 2021

Na chegada, o deputado também falou com a imprensa. Na ocasião, Luis Carlos Miranda afirmou que Jair Bolsonaro "ainda irá pedir perdão a ele". (Assista ao vídeo acima)

Luis Ricardo Miranda é chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde. Ele relatou ao Ministério Público Federal e à imprensa ter recebido pressões para acelerar o processo de compra da Covaxin, da empresa indiana Bharat Biotech. A negociação está sob suspeita em razão do valor unitário das vacinas, considerado elevado, em torno de R$ 80, e da participação de uma empresa intermediária, a Precisa Medicamentos. Em entrevista ao jornalO Globo, Luis Ricardo disse ter alertado o presidente Jair Bolsonaro sobre as suspeitas. O governo nega qualquer irregularidade.

O requerimento convocando os depoentes foi do relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL). Renan e o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), relataram preocupação com a segurança dos depoentes. Aziz solicitou à Polícia Federal proteção para os irmãos. Em pronunciamento na quarta-feira (23), Onyx Lorenzoni, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, atacou o deputado e anunciou processo administrativo disciplinar contra o servidor.



"Deputado Luis Miranda, Deus está vendo. Mas o senhor não vai só se entender com Deus, vai se entender com a gente também", disse Onyx.



Para o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Onyx pode ter cometido crime previsto na Lei 1.579, de 1952, que regula o funcionamento das comissões parlamentares de inquérito — especificamente o inciso I do artigo 4º: "Impedir, ou tentar impedir, mediante violência, ameaça ou assuadas, o regular funcionamento de comissão parlamentar de inquérito, ou o livre exercício das atribuições de qualquer dos seus membros".