Casal de brancos acusou jovem negro de furtar bicicletaReprodução

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 09:03

Rio - O estúdio de dança onde Mariana Ribeiro Spinelli trabalhava emitiu um comunicando informando que a jovem foi demitida. A professora envolvida no caso de racismo contra Matheus Ribeiro, no Leblon, na Zona Sul do Rio, no último sábado, será ouvida na quinta-feira para prestar esclarecimentos sobre a acusação de furto contra o instrutor de surfe. De acordo com a delegada da 14ªDP (Leblon), Natacha Alves, o depoimento que estava marcado para hoje foi adiado.

"Racismo é crime e não vamos compactuar com isso. A professora envolvida no ato foi demitida e já não faz mais parte do nosso quadro de funcionários", disse o comunicado.



Além da jovem, o rapaz que aparece nas filmagens ao lado dela, acusando Matheus de furto, também foi demitido, segundo a empresa Papel Craft. Assim como Mariana, ele deve prestar depoimento sobre o caso. A vítima foi ouvida nesta terça-feira e explicou com mais detalhes o ocorrido do último sábado.

Em seu texto publicado Instagram, o rapaz desabafou sobre o caso. "São coisas que encabulam o racista.

Eles não conseguem entender como você está ali sem ter roubado dele, não importa o quanto você prove", disse.

Procurado, o casal não foi localizado pelo Dia. O espaço está aberto para manifestação

Confira a nota do estúdio de dança na íntegra.