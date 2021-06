Praça do Rio de Janeiro receberá nome e estátua de Maradona | Esporte | O Dia

Maradona faleceu em novembro de 2020 - Foto: Alejandro Pagni/AFP

Maradona faleceu em novembro de 2020Foto: Alejandro Pagni/AFP

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 14:27

Rio - O bairro de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, fará homenagem ao ex-jogador argentino Diego Armando Maradona, nomeando uma das praças, além de uma estátua com o nome do craque que faleceu em novembro de 2020. O local é em frente ao consulado da Argentina, entre a rua Farani e o Viaduto San Tiago Dantas.

Na última quinta-feira (24), foi promulgada a lei que cria a Praça Diego Armando Maradona, projeto que havia sido vetado pelo prefeito Eduardo Paes. O Cônsul argentino Cláudio Gutierrez se reuniu com o vereador Felipe Michel para a projeção do ato e, aproveitou para falar sobre a homenagem e comemorou bastante a iniciativa.

"Esta homenagem nos alegra profundamente porque Maradona gostava muito do Brasil, tinha muitos amigos aqui e muito respeito pelos grandes ídolos do futebol brasileiro. Gestos assim são a prova dos estreitos laços que há entre Brasil e Argentina e simboliza o claro sentimento da fraternidade entre nossos povos".

O falecimento de Maradona ocorreu em 25 de novembro, enquanto se recuperava de uma operação no cérebro. A Promotoria-Geral de San Isidro acusou a equipe médica, além de investigar a morte por homicídio com dolo eventual e podem receber pena de oito a 25 anos, caso sejam condenados.