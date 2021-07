De Campos para Itaperuna: Apreensão de droga, arma e munições, além de três detidos | Itaperuna | O Dia

O caso está sendo registrado na 143ª DP. - Foto: Jorge Luiz online

O caso está sendo registrado na 143ª DP.Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 06/07/2021 14:11

ITAPERUNA - Três pessoas foram detidas durante ação policial na Estrada General Mourão Filho localizada entre os bairros Vinhosa e Aeroporto, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Militares do 29° BPM (Itaperuna-RJ) foram verificar informação anônima que indicava para grande quantidade de droga que estaria sendo transportada de Campos dos Goytacazes para Itaperuna e o material chegaria no munícipio na manhã desta terça-feira (06).

Durante buscas no veículo Fiat modelo Uno de cor prata, os agentes encontraram sete tabletes de maconha. Dando sequência aos trabalhos, os policiais se deslocaram à Rua Lúcio Tavares da Silva. Três suspeitos foram detidos na ação. Foram apreendidos ainda uma espingarda de calibre 12, 11 munições intactas de calibre 12, duas balanças de precisão, três potes de pó Royal, material para embalar drogas, além de aproximadamente dois mil pinos para enrolar cocaína. O caso está sendo registrado na 143ª DP.