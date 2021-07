O fato foi registrado na 148ª Delegacia Legal de Italva. - Foto: reprodução internet

O fato foi registrado na 148ª Delegacia Legal de Italva.Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 06/07/2021 14:09

Cardoso Moreira - Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por furto, no bairro Cachoeiro, em Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 4ª Cia foram à Clínica da Família onde uma mulher de 45 anos informou que pegaram de sua bolsa o valor de R$ 69. Duas outras pessoas testemunharam o fato. O suspeito foi localizado. O valor subtraído da suposta vítima não estava com ele.

O flagrante foi registrado na 148ª Delegacia Legal de Italva. O suspeito foi autuado por furto. Uma fiança foi estipulada em R$ 1.100, o pagamento não havia sido confirmado até a publicação desta reportagem.