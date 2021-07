Reunião realizada na Associação de Moradores, Amigos e Produtores Rurais do Bananal, em Cardoso Moreira. - Foto: divulgação/PMCM

Por Lili Bustilho

Publicado 06/07/2021 18:13

Cardoso Moreira - Uma reunião de integrantes da Associação de Moradores, Amigos e Produtores Rurais do Bananal (AMAPRORUB), em Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense, com a prefeita Geane Vincler, buscando o atendimento das demandas da localidade teve resultado positivo. Na ocasião, Geane se comprometeu em sanar os pedidos apresentados pelo presidente da Associação, Rosiney Gomes Nunes, como o aluguel de tratores auxiliar p trabalho dos produtores, além da reforma das pontes.

"Conversei com os moradores locais e integrantes da associação. Conversamos sobre as demandas daquela comunidade, e os moradores agradeceram pela manutenção da estrada local, pois melhorou muito, e elogiaram a coleta de lixo, que, segundo os moradores, está melhor", disse a prefeita.

Também estiveram presentes o Secretário de Agricultura, Ambiente e Pesca, José Alves; o Secretário de Fazenda, Fernando Mello; o Secretário de Administração, José Mário; o Superintendente de Estradas Vicinais, Wezule Porto; e os Vereadores, Jô do Pires; Neriete Navarro; Netinho Calixto e Valquírio Joia.

De acordo com a prefeitura, as normas de prevenção e combate à Covid-19 foram cumpridas durante a reunião.