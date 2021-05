Feira dos produtores ganha um novo espaço após parceria da Prefeitura Divulgação: ASCOM

08/05/2021

Itaboraí - Devido o cenário da pandemia, a Prefeitura de Itaboraí tem realizado parcerias com a rede privada em busca de alternativas para a continuidade dos serviços e feiras no município. Fruto dessa iniciativa, agora a tradicional feira de produtores rurais também acontecerá na entrada principal do shopping Itaboraí Plaza durante todas as sextas-feiras deste mês de maio.

Respeitando todos os protocolos de saúde e de distanciamento social para não gerar aglomeração, a Feira Agroecológica contará com a participação de 16 produtores rurais cadastrados na Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) expondo suas produções. Funcionando das 10h até 19h, a população poderá adquirir frutas, verduras, legumes, temperos, pães, bolos, biscoitos artesanais, ovos caipiras e até produtos artesanais como licores, cachaças e geleias.

“Quanto mais espaço a gente puder trabalhar melhor. Assim os moradores de Itaboraí ficam conhecendo mais os nossos produtos e todo o processo de produção. Quem adquire um produto da nossa feira sabe que ganhará mais saúde e incentivará a produção local”, disse o produtor do sítio São Pedro, Pedro Teixeira, da região de Mutuapira.

A parceria da Prefeitura com o empreendimento privado de Itaboraí não tem custos para o produtor e nem para a administração pública. A Feira Agroecológica também continuará acontecendo aos domingos na rua Dr. Aloísio Moreira Soares, das 6h até 14h, no bairro da Ampliação.

“Todos os produtores participantes são cadastrados pela Prefeitura e estão cumprindo rigorosamente todas as exigências sanitárias para funcionar durante a pandemia. Por se tratar de produtos perecíveis estão autorizados a funcionar mesmo na bandeira vermelha. Vamos continuar buscando convênios para incentivar e desenvolver a agricultura familiar de Itaboraí”, declarou o secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira.