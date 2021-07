Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o possível delito de exercício ilegal da profissão. - Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 07/07/2021 08:37

Natividade - Dois homens moradores de Muriaé (MG), que trabalhariam como motoristas de carro por aplicativo foram conduzidos até a 140ª DP, após ação deflagrada por militares da 3ª Cia do 29° BPM (Itaperuna-RJ), no bairro Balneário, para coibir o transporte irregular de passageiros no município de Natividade, no Noroeste Fluminense.

A dupla foi abordada pelos policiais em um suposto ponto, na Avenida Mauro Alves Júnior, após denúncia. Alguns taxistas do município ressaltam que este tipo de serviço alternativo, não é permitido pela prefeitura local. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o possível delito de exercício ilegal da profissão. Ambos condutores acabaram liberados após prestarem depoimento.