Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 07/07/2021 07:47

São José de Ubá - O Disque Denúncia Noroeste busca informações que possam identificar os criminosos que assaltaram o posto de combustível, que fica às margens da RJ-186, no município de São José de Ubá, no Noroeste Fluminense.

De acordo com testemunhas, dois homens – um deles armado – teriam chegado ao local, rendido o gerente e roubado o malote que seria levado ao banco e no qual estavam pouco mais de R$ 60 mil em dinheiro e quase R$ 7 mil em cheques.

Na fuga, a dupla que efetuou um disparo, abandonou a moto Honda Titan, com placa de Cachoeira de Macabu com numeração de chassi raspada e que apresentou defeito e foi apreendida.

Os suspeitos foram resgatados por um Fiat Palio de cor escura, que seguiu sentido a Santo Antônio de Pádua. Durante buscas, policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) chegaram a interceptar um vveículo com as mesmas características, mas o motorista que não foi reconhecido pelas vítimas, acabou liberado. A Polícia Civil, por meio da 143ª DP, que registrou o caso avalia imagens de câmeras de segurança.

