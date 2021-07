O caso foi registrado na 139ª DP. - Foto: divulgação

O caso foi registrado na 139ª DP.Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 07/07/2021 07:43

Porciúncula - Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por ter furtado uma bicicleta da marca Monark modelo Barra Circular, no Morro do Cristo Rei, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. O crime teria sido cometido em uma residência localizada na Rua Alexandre Brethel.

Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 3ª Cia foram informados que a bike estaria na casa da irmã do suspeito. No local indicado os militares encontraram a Monark. O flagrante seguiu para ser registrado na 139ª DP e o homem permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.