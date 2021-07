Aplicação das doses contra o "novo coronavírus" acontecem das 8h às 12h. - Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 07/07/2021 07:44

Natividade - A vacinação contra a Covid-19 em Natividade, no entanto, deve avançar até está quinta-feira, 06. Com a chegada de novo lote de imunizantes nesta terça-feira (06) – 432 doses para primeira e 350 para segunda aplicação – a imunização alcançará até a faixa dos 35 anos, para pessoas sem comobidades.

De acordo com o cronograma divulgado pela secretaria Municipal de Saúde, nesta quarta-feira (07) serão imunizados moradores com 37 anos; na quinta-feira (08) com 36 é 35 anos. Já na sexta-feira (09) é a vez da repescagem aguardando entrega de vacina.

Para ser imunizados é necessário apresentar cartão do SUS; cartão de vacina; CPF e comprovante de residência. A aplicação das doses contra o "novo coronavírus" acontecem das 8h às 12h, na unidade de saúde mais próxima da residência da pessoa.

De acordo com o último boletim epidemiológico desde o início da pandemia até o dia 06/07/2021, o município registrava 2.374 casos confirmados; 2.307 lutas vencidas; 35 casos em investigação; 3 pacientes internados; 36 óbitos e 21.675 testes realizados.