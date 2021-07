Suspeito foi autuado com base no Estatuto do Desarmamento na 140ª DP. - Foto: divulgação

Publicado 08/07/2021 18:10

Natividade - Um jovem de 20 anos foi preso com uma garrucha de dois canos em Natividade, no Noroeste Fluminense. De acordo com denúncia, um morador do bairro Pedro Gomes, em Natividade, possuía uma arma de fogo. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) abordaram o suspeito em sua residência. Ao ser confrontado com a informação, ele entregou aos militares a arma sem munições, sem marca ou calibre aparente. O rapaz foi autuado com base no Estatuto do Desarmamento na 140ª DP. Uma multa foi estipulada e o envolvido liberado após o registro de ocorrência.