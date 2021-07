O caso foi registrado na 139ª DP. - Foto: divulgação

O caso foi registrado na 139ª DP.Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 07/07/2021 15:15

Porciúncula - Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no Centro de Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 3ª Cia em patrulhamento de rotina pela Rua Deputado Carlos Pinto Filho perceberam que o suspeito havia cuspido algo. Foi dada ordem de parada, mas ele não obedeceu. Houve perseguição; o jovem acabou sendo alcançado e detido. O rapaz engasgou e os agentes tentaram fazer com que ele entregasse o que estava na boca, mas acabou engolindo.



Publicidade

Os policiais retornaram ao local onde o suspeito havia cuspido algo e encontraram uma sacola contendo 10 papelotes de cocaína. O caso foi registrado na 139ª DP. Já na sede da Polícia Civil, o envolvido começou a passar mal e foi levado ao Posto de Urgência (PU) do munícipio. Foi feita lavagem estomacal e rapaz ficou custodiado pela PM. Ele foi autuado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 e permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.