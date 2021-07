O caso foi registrado na 144ª DP. - Foto: divulgação

O caso foi registrado na 144ª DP.Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 07/07/2021 15:04

Bom Jesus do Itabapoana -Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 2ª Cia foram ao bairro Santa Rosa, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, com objetivo de apurar furto de fiação elétrica e uma escada de madeira. Os militares fizeram contato com um homem de 31 anos, que autorizou buscas no imóvel. Os produtos procurados não foram encontrados, mas os agentes apreenderam seis invólucros de cocaína. O morador foi visto jogando um cachimbo pela janela. De acordo com a Polícia, o lugar é de difícil acesso e o utensílio não foi encontrado. O suspeito foi autuado por posse de droga para consumo na 144ª DP, o envolvido foi ouvido e liberado. Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deverá ser agendada.