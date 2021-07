Agendamento pode ser feito tanto pelo site do departamento ou pelo teleatendimento. - Foto: divulgação

Agendamento pode ser feito tanto pelo site do departamento ou pelo teleatendimento.Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 07/07/2021 14:14

Bom Jesus do Itabapoana; Cambuci, Italva; Itaocara; Itaperuna; Laje do Muriaé; Miracema; Porciúncula; Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá são os municípios do Noroeste Fluminense englobados no 32º mutirão de serviços do Detran-RJ, que acontecerá no próximo sábado (10/07), em todo o estado. Começou, nesta quarta-feira (07/07), o agendamento.

Serão oferecidas 8090 vagas em 136 postos para os serviços de identidade, habilitação e registro de veículos. O agendamento pode ser feito tanto pelo site do departamento (www.detran.rj.gov.br) quanto pelos números do teleatendimento: (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, que funciona das 6h às 21h.

Publicidade

Serviços de veículos, como transferência de propriedade, 2ª via de CRV, alteração de características, mudança de cor, transformação de combustível, baixa e inclusão de alienação, alteração de nome/razão social, inclusão de ANTT, blindagem e intenção de venda poderão ser feitos das 8h às 13h, nos seguintes postos: Infraero; Nova Iguaçu; Reduc; Itaboraí; Haddock Lobo; Nilópolis; Mesquita; Valença; Cordeiro; Volta Redonda; Barra Mansa; Vassouras; Bom Jesus de Itabapoana; Macuco; Barra do Piraí; Resende; Miguel Pereira.

Os serviços de habilitação, como primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva, serão disponibilizados, das 10h às 16h, nos seguintes postos: Sede (Centro do Rio); Angra dos Reis; Araruama; Barra da Tijuca; Barra do Piraí; Belford Roxo; Campos dos Goytacazes; Campos dos Goytacazes (Shopping Estrada); Cantagalo; Ceasa; Copacabana; Guadalupe; Ilha do Governador; Itaboraí; Itaocara; Itaperuna; Jacarepaguá (Rio Shopping); Magé; Niterói (Fonseca); Niterói Shopping; Nova Friburgo; Nova Iguaçu; Paraíba do Sul; Paracambi; Parque Maré; Resende; Rio Bonito; São Fidélis; São Gonçalo (Neves); São Gonçalo (Rocha); São João de Meriti; São Pedro da Aldeia; Sulacap; Teresópolis; Três Rios; Unamar; Vaz Lobo; Via Brasil; Volta Redonda e West Shopping.



Para emissão da carteira de identidade, o atendimento será nas unidades abaixo: Américas Shopping; Angra dos Reis; Aperibé; Araruama; Armação de Búzios; Barra do Piraí; Barra Mansa; Belford Roxo; Cabo Frio; Cambuci; Campo Grande; Campos dos Goytacazes; Campos dos Goytacazes (Shopping Estrada); Center Shopping; Comendador Levy Gasparian; Copacabana; Cordeiro; Duas Barras; Engenheiro Paulo de Frontin; Francisco Bicalho; Gávea; Itaboraí; Itaboraí Plaza; Itaguaí Shopping Mis; Italva; Itaocara; Itaperuna; Japeri; Laje do Muriaé; Macaé; Macuco; Magé; Méier; Mesquita; Miguel Pereira; Miracema; Neves – São Gonçalo; Nilópolis; Niterói; Niterói Shopping; Nova Iguaçu; Nova Friburgo; Paracambi; Paraíba do Sul; Paraty; Parque Maré; Parque Shopping Sulacap; Paty do Alferes; Petrópolis; Pinheiral; Porciúncula; Porto Real; Queimados; Resende; Shopping Mix; Rio Bonito; Rio Das Flores; Rio das Ostras; Santa Cruz (Cesarão); Santo Antonio de Pádua; São Fidélis; Saquarema; São Gonçalo; São João de Meriti; São José do Ubá; São José do Vale do Rio Preto; Sede (Centro da Capital); Shopping Aerotown Power Center; Shopping Downtown; Shopping Penha; Shopping Unapark; Shopping Via Brasil; Silva Jardim; Sumidouro; Tanguá; Trajano de Morais; Varre-Sai; Vaz Lobo; Volta Redonda; West Shopping.

Publicidade

As carteiras da SEAP serão emitidas na sede do Detran (na Avenida Presidente Vargas, 817, Centro), e nos seguintes postos: Araruama; Belford Roxo; Campo Grande; Campos dos Goytacazes (Shopping Estrada); Campos dos Goytacazes; Center Shopping; Nilópolis; Niterói; Niterói Shopping; Nova Iguaçu; Parque Shopping Sulacap; Petrópolis; Queimados; Shopping Penha; Shopping Via Brasil; Vaz Lobo e Volta Redonda.

O Detran-RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos. E, aos que não puderem ir, o departamento pede que desmarquem o agendamento para dar oportunidade a outros de realizarem o serviço. Há um campo específico no site do Detran, na própria área do agendamento, para cancelamento das marcações.