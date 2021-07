Polícia Civil atua em conjunto com Ministério Público; Poder Judiciário e 36° BPM em busca de mais segurança para Itaocara. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 07/07/2021 14:16

Aperibé - Dois jovens de 22 anos foram presos em flagrante por tráfico de drogas em concurso de agentes, na localidade de Serrinha, em Aperibé, no Noroeste Fluminense. Policiais civis da 135ª DP de Itaocara, no Noroeste Fluminense, coordenados pelo Delegado Titular Dr. Rodrigo Maia, cumpriram nesta terça-feira, 06, mandado de busca e apreensão expedido pelo Juiz Dr. Rodrigo Rocha de Jesus com parecer do promotor de Justiça, Dr. Marcos Davidovich, em um imóvel na rua principal do local.

Durante a diligência, policiais do Grupo de Investigação Criminal (GIC) identificaram que a dupla estaria no quintal lateral da casa, - objeto das buscas -, sendo que os rapazes teriam levantado rapidamente ao perceberem a presença dos agentes. Neste momento um dos suspeitos, - o itaocarense - , teria corrido e tentado se desfazer de certo material. Em uma ação imediata de Inteligência, a equipe do GIC traçou o possível trajeto do produto arremessado e ao realizarem revistas nos fundos da residência foram encontrados um tablete pequeno de maconha (ainda não periciado); dois pedaços maiores de cocaína e 14 papelotes da mesma droga (35,60 gramas). O outro jovem, - natural de Cambuci, município vizinho -, teria tentado fugir enquanto as buscas eram realizadas, mas foi impedido pelos policiais civis.

Os dois suspeitos foram levados à 135ª DP de Itaocara, para formalização da prisão. Eles serão apresentados em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhados ao sistema prisional onde devem ficar à disposição da Justiça. A dupla foi autuada com base no artigo 33 da Lei 11.343/06, c/c 29 do CP.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população por meio de informações que auxiliem na captura de foragidos da Justiça; apreensões de drogas; prisões e demais atos ilícitos para cada vez mais tornarem Itaocara uma cidade mais segura. Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar crimes podem ser passadas ao Whatsapp do Disque Denúncia Noroeste pelo 022 99980-1177. O sigilo é garantido. O anonimato é absoluto.