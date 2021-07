Perdeu Comando Vermelho - Divulgação

Perdeu Comando VermelhoDivulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 06/07/2021 21:11

A guarnição recebeu informações que um elemento chamado João estava traficando na estrada velha do Corisco e que ao avistar a viatura saiu correndo com uma sacola azul para sua residência deixando cair no meio do corredor um saco pequeno com drogas e que em ato continuo os policiais entraram em sua casa e após buscas encontraram um outro saco de drogas dentro do berço e outro atrás do armário com 132 pinos de cocaína 45 trouxinhas de maconha, uma pedra grande de Crack e um saco com material para endolação.

Foi dado voz de prisão e informado todos os direitos constitucionais, e posteriormente procedemos para 167°Dp para registro. O meliante ficou preso no ART.33 e ART.35.