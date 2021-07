Vários projetos importantes foram tratados - Divulgação

Vários projetos importantes foram tratadosDivulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 05/07/2021 22:21

O governador Cláudio Castro recebeu o Prefeito Luciano Vidal hoje para uma reunião em seu gabinete, junto com o líder do governo na Assembleia, Márcio Pacheco.

“Foi uma oportunidade única para discutirmos vários assuntos de interesse de Paraty” afirmou Vidal

Vários projetos importantes foram tratados

Os assuntos discutidos foram o Repasse do FECAM, na ordem de R$ 28 milhões e que está em atraso, para o sistema de saneamento básico de Paraty. Já cumprimos todas as exigências para acelerar a liberação desse recurso e o governador prometeu que irá olhar com carinho esse pedido de Paraty.

O Projeto de manutenção de estradas vicinais, Caminhos de Paraty. Nosso objetivo foi solicitar o apoio do governo do Estado, por meio do DER, para reforçar esse projeto, com recursos e material de apoio.

O Centro de convenções de Paraty não poderia ficar de fora. O projeto do Prodetur foi feito durante a gestão do ex-governador Pezão e mostramos ao governador Cláudio Castro a importância desse investimento para o nosso município.

O Projeto “Limpa Rio”, junto ao INEA. Estamos com vários trechos da nossa orla e nossos rios assoreados e precisamos realizar dragagens. Já conseguimos licenças do INEA e pedimos ao governador apoio, como maquinário, para acelerar essas dragagens.

As obras na área de Saúde também foram discutidas. A reforma do Centro Integrado de Saúde e a construção da sede da Saúde da Mulher no bairro Patitiba estão orçadas em R$ 3,7 milhões. Apresentamos os projetos ao governador e pedimos seu apoio.

A Área esportiva da Ilha das Cobras. Projeto pronto e área do município. Valor: R$ 3 milhões.

Trataram a Revitalização do cais de turismo através do programa Prodetur. O valor do projeto é R$ 9 milhões. A Prefeitura está fazendo reforma do cais no valor de R$ 4 milhões, mas faltam recursos para fazer a revitalização. Projeto pronto com licenças e aguardando recursos no valor de R$ 5 milhões.

As importantes parcerias na segurança pública. Estamos construindo a sede da cia independente da PM entre Ilha das Cobras e Mangueira para reforçar o policiamento. Construção da unidade da Polícia Militar Rodoviária na Paraty-Cunha. Ambos os projetos prontos e em fase de licitação. Acordo firmado desde o ano passado e está sendo tocado junto ao Secretário Coronel Figueiredo.

Um antigo pedido da população o posto avançado e de vistoria do Detran em Paraty também foi conversado.

Liberação da licença de funcionamento da nossa agência transfusional para reserva de sangue na cidade. Já temos o local, compramos todos os equipamentos, cumprimos todas as exigências e o processo está parado na Vigilância estadual.

“Muito obrigado ao nosso governador Cláudio Castro por ter nos recebido e por levar adiante essas parcerias e investimentos tão importantes para a nossa cidade.” Agradeceu Luciano Vidal.