AÇÕES de Combate aos Maus-tratos aos Animais - Divulgação

AÇÕES de Combate aos Maus-tratos aos AnimaisDivulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 04/07/2021 20:31

Aconteceu no prédio da Guarda Municipal uma reunião entre a Vigilância Ambiental, um dos braços da Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Segurança e Ordem Pública. A reunião foi em virtude dos maus tratos aos animais e novidade é que foi formada uma parceria entre as instituições para coibir esse crime. A Vigilância Ambiental vai fazer parte das operações que a Secretaria de Segurança vem fazendo.

O Secretário de Segurança e Ordem Pública, Marcello Russo disse que “eles vão fazer uma parceria conosco a fim de que eles notifiquem previamente as pessoas que estão em um suposto ato de maus tratos aos animais, para ver se ele se enquadram e se for constatado maus tratos imediatamente será acionada a polícia para as medidas cabíveis além disso existe também a previsão de uma multa para as pessoas que praticam maus tratos aos animais então essa vigilância Ambiental que vai viabilizar toda a aplicação de multa e de notificações para as pessoas que estão supostamente praticando maus tratos”.

Essa parceria com a Secretaria de Segurança também servirá para que a Guarda Municipal acompanhe as diligências que serão feitas em conjunto para reprimir as práticas de maus tratos animais.

Outra importante iniciativa é que ficou viabilizado na parceria uma veterinária da Vigilância Ambiental a Dra. Patrícia que vai constatar através de um laudo veterinário as condições do animal que foi encontrado.