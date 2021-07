O evento visa preservar a cultura paratiense - Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 05/07/2021 19:38

Aconteceu ontem em Paraty uma competição de canoa caiçara e jogos para crianças e jovens para celebrar o Dia do Pescador, na Ilha do Araújo.

Um dia de celebrar as tradições pesqueiras, lembrando que a prefeitura vem trabalhando muito para que a pesca com canoa caiçara seja reconhecida e protegida pelo governo brasileiro.

“Parabéns a todos os moradores da Ilha do Araújo e todas as comunidades da costeira que nos ajudam a preservar a nossa cultura e tradições.” Afirmou o prefeito Vidal que esteve presente para entrega dos prêmios junto com Heloisa secretária de Esporte de Paraty.