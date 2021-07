Paraty celebra 2 anos como Patrimônio Mundial da Unesco - Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 05/07/2021 21:11

A primeira candidatura de Paraty ao reconhecimento internacional da Unesco foi em 2009, pleiteando o título de Patrimônio da Humanidade por sua paisagem cultural, concorrendo como patrimônio cultural.

Essa candidatura, no entanto, desconsiderava nossa biodiversidade e foi revisada por recomendação do próprio Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco. A nova candidatura teve seus limites expandidos e passou então a incluir uma ampla porção do nosso ambiente natural e nosso patrimônio imaterial.

Com essa expansão da candidatura, em 05 de julho de 2019 Paraty recebeu o título de Patrimônio Mundial da Unesco pela categoria sítio misto, cultura e biodiversidade, tornando-se assim o primeiro bem brasileiro reconhecido nesta categoria.

Passados 02 anos, Paraty honra seu título de Patrimônio Mundial a todo tempo, buscando formas de estabelecer uma gestão participativa entre o poder público e instituições da sociedade para promover o desenvolvimento local sustentável.

O turismo cultural encontra recanto tanto nas ruas de pé-de-moleque do bairro histórico, como nas comunidades tradicionais com seus saberes e modos de vida singulares. Seja pela riqueza na historicidade nacional revelada por suas edificações e seu Caminho do Ouro, seja pela excepcionalidade latente de espaços tradicionais ou pela sua fauna e flora exuberante com diversas espécies raras e endêmicas, Paraty possui valor excepcional no mundo!

Viva Paraty Cultura e Biodiversidade!