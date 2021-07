Escritores de Paraty - Divulgação

Escritores de ParatyDivulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 05/07/2021 22:37

Ovídio Poli Junior é graduado em Filosofia (USP), mestre em Educação (USP) e doutor em Literatura Brasileira (USP), com tese sobre escritores brasileiros que foram presos políticos e escreveram sobre a experiência do cárcere. Foi um dos finalistas do Prêmio Guimarães Rosa/RFI (Paris) e teve destaque em prêmios literários brasileiros: Paranavaí, Paulo Leminski, Luiz Vilela, FLIPORTO, Unicamp 40 anos e Newton Sampaio.

Publicou O caso do cavalo probo (novela satírica), Sobre homens & bestas (contos), A rebelião dos peixes (infantojuvenil) e Na varanda: artigos e ensaios de crítica literária.

É curador do Prêmio Off Flip de Literatura e editor do Selo Off Flip (editora sediada em Paraty). Ministra oficinas de criação literária, foi diretor do Núcleo de Literatura do IHAP e colaborador do Jornal Rascunho.

Em 2018 recebeu o 1º lugar no prêmio literário promovido pelo Ministério da Cultura (hoje extinto) com o livro Chronica da Independencia do Brazil em seus 200 annos (poesia).