A Biblioteca Municipal apresenta Elisa Pereira - @vivafotografias

A Biblioteca Municipal apresenta Elisa Pereira@vivafotografias

Por Persante Baldoni

Publicado 06/07/2021 20:54

Elisa Pereira é poeta, escritora, pós-graduanda em Literatura Brasileira de Autoria Feminina (UCAM), ganhadora do 2º lugar do Prêmio Nacional de Literatura Poesias Carlos Drummond de Andrade/SESC-DF (2016), foi também finalista no V Certame Literário – Poemas para La Mujer – Conocimiento e Innovación Intercultural A. C. "Armando Hart Dávalos"- México.

Participa de várias coletâneas e revistas literárias nacionais e internacionais. Idealizadora, produtora e curadora do projeto Fuzuê Literário. Tem dois livros publicados: ‘Memórias da Pele’ (2018, Chiado Books) e ‘Sem Fantasia’ (2020, Editora VenasAbiertas).

Acompanhe a Elisa pelo seu website www.elisapereira.com.br e nas redes sociais e conheça um pouco mais de seu trabalho, @elisapereira1975 @fuzue_literario!