Vítima foi identificada como Lucas Bernardes Rodrigues. - Foto: PCERJ.

Por Bertha Muniz

Publicado 03/07/2021 11:07 | Atualizado 03/07/2021 11:12

MACAÉ - Um jovem de 23 anos foi morto a tiros nesta sexta-feira (2), no bairro Lagomar, em Macaé. Segundo a Polícia Militar (PM), uma guarnição foi acionada para verificar um homicídio na Rua Dr Sérgio Vieira de Mello, antiga W5, onde encontraram Lucas Bernardes Rodrigues, já sem vida, dentro de uma barbearia. De acordo com a ocorrência, o único funcionário que estava no estabelecimento, não soube dar detalhes sobre o crime.

O local foi periciado e foram recolhidos 15 estojos de calibre 9mm deflagrados. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé. De acordo com o laudo da necropsia, ele foi morto com tiros no tórax e na cabeça. Lucas era natural de Paraíba do Sul, no Sul do estado, e possuía anotações criminais por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

No local do crime e nas redondezas, não havia câmeras de segurança, conforme a polícia. Ainda segundo a PM, a possível motivação do crime teria sido uma guerra entre facções rivais. Ninguém foi preso. O caso foi registrado na 123ª Delegacia Policial (123ª DP), onde será investigado.