Por Bertha Muniz

Publicado 02/07/2021 19:07 | Atualizado 02/07/2021 19:19

MACAÉ - Macaé vai ampliar o calendário de vacinação contra a Covid-19 a parti da próxima semana. Serão vacinadas pessoas em geral, com idades entre 41 e 48 anos, de acordo com o calendário. A cidade já cumpriu as etapas de imunização dos grupos prioritários previstos pelo Plano Nacional de Imunização (PNI) com a primeira dose.



A Secretaria Municipal de Saúde recebeu nova remessa com 5,4 mil doses de vacinas da Pfizer e AstraZeneca e continua a vacinação do público geral. Na segunda-feira (5), serão contemplados moradores de 47 e 48 anos.



Na terça-feira (6), a vacinação continua para pessoas de 45 e 46 anos. Em seguida, na quarta-feira (7), o público-alvo são pessoas com 43 e 44 anos. A semana de vacinação do público geral encerra na quinta-feira (8), com pessoas de 41 e 42 anos. A sexta-feira (9) ficou reservada para aplicação da primeira dose da vacina em lactantes em amamentação de crianças acima de 24 meses.



Para receber a vacina, o morador deve apresentar documento com foto, cartão do SUS ou CPF e comprovante de residência. De acordo com a Secretaria de Saúde, o calendário de aplicação da primeira dose contra a Covid-19 pode sofrer alterações de acordo com o número de doses de vacinas disponíveis em estoque.



As doses serão aplicadas nos seguintes polos:



- Ciep 371 - Leonel Brizola (Barra)

- Escola Municipal Zelita Rocha (Aeroporto)

- Colégio Estadual Matias Neto (Centro)

- Escola Parque Professora Maria - Angélica Ribeiro Benjamim (Aroeira)

- Cidade Universitária (drive thru)

- Polos ESF Serra