Conforme o shopping, todos os protocolos de saúde e higiene para evitar a proliferação da Covid-19 serão seguidos.Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 01/07/2021 19:29 | Atualizado 01/07/2021 19:30

MACAÉ - O shopping Plaza Macaé, localizado na Granja dos Cavaleiros, reabriu as salas de cinema neste domingo com a exibição dos filmes 'Godzilla vs Kong' e ‘Velozes e Furiosos 9’. A reabertura segue as determinações do decreto municipal 1472021, assinado pelo prefeito Welberth Rezende. De acordo com o shopping, a infraestrutura do cinema está devidamente preparada para receber o público com todos os protocolos de saúde e higiene para evitar a proliferação da Covid-19.



Haverá distanciamento mínimo entre as poltronas e nas filas, totens de álcool em gel distribuídos por todo o cinema, determinação do uso de máscaras, redução da capacidade total de público e venda online e antecipada de ingressos. As sessões, de segunda à domingo, começam às 15h e a última às 20h40. Para comprar o ingresso o cliente deve acessar: www.shoppingparklagos.com.br. Confira a programação da semana abaixo:





SALA 1

Velozes e Furiosos 9 - DUB - sessões 15h / 17h50 / 20h40

SALA 3

Velozes e Furiosos 9 - DUB - sessões 14h / 17h / 20h

SALA 4

Velozes e Furiosos 9 - sessões 14h30 (DUB) 17h30 (LEG) 20h30

Gênero: Ação

Classificação etária: 14 anos



Sinopse: Em Velozes & Furiosos 9, Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) vivem uma vida pacata ao lado de seu filho Brian. Mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom: seu irmão desaparecido Jakob (John Cena). Trata-se de um assassino habilidoso e motorista excelente, que está trabalhando ao lado de Cipher (Charlize Theron), vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto vai precisar reunir sua equipe novamente, inclusive Han (Sung Kang), que todos acreditavam estar morto



SALA 5

Godzilla vs Kong - DUB - sessão 17h10

Gênero: Ação, Aventura, Ficção científica

Classificação etária: 12 anos

Sinopse: No primeiro crossover do Monstro Verso, Kong e seus protetores embarcam em uma jornada perigosa para encontrar seu verdadeiro lar. Entretanto, tudo sai do controle quando um Godzilla enfurecido, começa a deixar um rastro de destruição pelo planeta. Esse combate épico entre os dois titãs, instigado por forças ocultas, é apenas o começo do mistério que jaz no núcleo da Terra.

Velozes e Furiosos 9 - DUB - sessões 19h30