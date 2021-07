A data foi definida pela Saúde macaense, cumprindo o prazo de 12 semanas entre as doses. - Foto: Divulgação.

A data foi definida pela Saúde macaense, cumprindo o prazo de 12 semanas entre as doses.Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 01/07/2021 17:49 | Atualizado 01/07/2021 17:50

MACAÉ - As gestantes e puérperas, com até 45 dias de pós-parto, acima de 18 anos com comorbidades de Macaé, que foram vacinadas com a primeira dose da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 no dia 5 de maio, vão receber a 2ª dose do imunizante Pfizer em 28 de julho, seguindo recomendação da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

A data foi definida pela Saúde macaense, cumprindo o prazo de 12 semanas entre as doses, conforme indicação da SES, para assegurar a complementação do esquema de imunização do grupo. A vacinação com a AstraZeneca em gestantes e puérperas foi suspensa após uma nota técnica emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no dia 10 de maio.

Conforme a Secretaria de Saúde de Macaé, as gestantes e puérperas acima de 18 anos, que não tenham comorbidades, recebem, na quinta (1º) e sexta (2), doses de vacinas sem vetor viral - Pfizer e Coronavac - seguindo recomendação do Governo do Estado. O grupo portador de comorbidades já segue sendo vacinado com a 1ª e 2ª doses da Coronavac desde 17 de maio.