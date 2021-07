Fachada do Hospital Público Municipal de Macaé, HPM. - Foto: Rui Porto Filho.

Por Bertha Muniz

Publicado 30/06/2021 21:11 | Atualizado 30/06/2021 21:13

MACAÉ - Mais vidas foram salvas graças a uma doação em Macaé. O Hospital Público Municipal (HPM) realizou a primeira captação de órgão do ano nesta quarta-feira (30), conforme os protocolos definidos pelo Programa Estadual de Transplantes (PET). Foram doados um fígado e um par de córneas de uma paciente de 44 anos, que teve morte encefálica.

Após a confirmação do óbito da mulher, registrada nesta terça-feira (29), o procedimento de captação teve início, sendo realizado pela equipe do Programa Estadual de Transplantes, com o apoio da equipe da Secretaria Adjunta de Alta e Média Complexidade.

Conforme a prefeitura, as córneas foram encaminhadas para o banco de multitecidos do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), no Rio de Janeiro. Já o fígado foi doado a uma paciente que pertence a lista de espera do PET, internada no Hospital São Lucas, em Copacabana, na capital.