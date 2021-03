Hospital Público Municipal, em Macaé, é alvo de fake news. Foto: Bruno Campos.

Por Bertha Muniz

Publicado 28/03/2021 13:14

MACAÉ - A Polícia Civil investiga um caso de notícia falsa, a chamada “fake news”, que vitimou o Hospital Público Municipal (HPM), em Macaé e seus profissionais da Saúde. A apuração visa acionar civil e criminalmente um homem que publicou um texto no Facebook, afirmando que o hospital oculta informações de pacientes e há suspeita de “atos criminosos na madrugada, onde profissionais desligariam equipamentos respiratórios de pacientes internados”.



O autor do post identificado como Paulo César Pinto Figueiredo, sugere que “A Polícia Federal tem de fazer uma investigação e deveria ter sistema de câmeras para monitorar e coibir essas ações diabólicas”.

A publicação afeta diretamente os profissionais de Saúde que estão há mais de um ano na linha de frente da batalha contra a doença e se veem subestimados em uma situação caluniosa.



A ocorrência foi registrada na 123ª Delegacia Policial (123ª DP), pela Procuradoria Geral do município. O Procurador Geral, Fabiano Lima Paschoal de Souza, oficiou a a secretaria Adjunta de Alta e Média Complexidade de Macaé, para prestar esclarecimentos acerca da publicação em rede social. Em resposta, o órgão oficiado afirmou que não houve nenhuma intercorrência registrada nos livros próprios e que diante dos fatos, a publicação feita se trata de uma notícia falsa. A Procuradoria afirmou ainda que o município possui honra subjetiva e, portanto, possui uma reputação a zelar, que se violada, pode acarretar prejuízos ao princípio da municipalidade.



Em nota o hospital informou que está à disposição da população para esclarecimentos e mantém absoluto grau de transparência. O HPM ainda pediu que todos combatam as “fake news” e lamentou ter de lidar com esse tipo de ação em um momento tão delicado. O caso está sob investigação do delegado adjunto Victor Azevedo. Paulo Figueiredo, autor da fake News, que é ex-candidato à vereador por Macaé, deverá ser intimado a depor nos próximos dias.

