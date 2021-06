Macaé amplia vacinação contra Covid-19 para lactantes, além de pais e tutores de deficientes intelectuais e permanentes - Foto: Bruno Campos.

Por Bertha Muniz

Publicado 29/06/2021 19:11 | Atualizado 29/06/2021 19:16

MACAÉ - Macaé ampliou a vacinação contra a Covid-19 para lactantes, além de pais e tutores de Pessoas com Deficiência, Síndrome de Down e Autismo. A nova etapa de imunização começou nesta terça-feira (29), nos pontos de vacinação da cidade. A ampliação dos grupos foi possível devido à entrega de uma nova remessa de 6,9 mil vacinas realizada neste sábado (26) pelo governo do Estado.