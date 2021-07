Macaé vacina moradores com 49 e 50 anos contra a Covid-19 neste sábado (3). - Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 30/06/2021 20:54 | Atualizado 30/06/2021 20:57

MACAÉ - A vacinação contra a Covid-19 para o público em geral em Macaé retorna neste sábado (3), quando serão imunizadas pessoas em geral com 49 e 50 anos com a primeira dose da vacina. Moradores acima de 50 anos também podem ser imunizados. Além de seguir com o calendário de vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde ampliou os polos.

A imunização acontece na Cidade Universitária, em esquema drive-thru; no Colégio Estadual Matias Neto; CIEP Leonel Brizola, em substituição ao Estádio Cláudio Moacir de Azevedo; Colégio Municipal Professora Maria Angélica Ribeiro Benjamim, na Aroeira; e Colégio Municipal Zelita Rocha, no Parque Aeroporto. Também haverá vacinação nas unidades da Estratégia de Saúde da Família (ESF) na Serra.



Lembrando que para receber a vacina, deve ser apresentado documento de identificação com foto, CPF ou Cartão do SUS, e comprovante de residência, além do QR Code do pré-cadastro impresso. O link está disponível no site oficial da Prefeitura: macae.rj.gov.br.