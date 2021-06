Cerca de 16 mil servidores, entre concursados e comissionados, fazem parte do quadro do funcionalismo público da Prefeitura de Macaé atualmente. - Foto: Mauricio Porão.

MACAÉ - A Prefeitura de Macaé antecipou, nesta quarta-feira (30), o pagamento de 50% do décimo terceiro salário dos servidores municipais. A medida visa injetar R$37 milhões na economia da cidade. O abono foi depositado na conta dos funcionários junto com os vencimentos de junho, aquecendo as vendas e gerando renda, principalmente no comércio local.



Cerca de 16 mil servidores, entre concursados e comissionados, fazem parte do quadro do funcionalismo público da Prefeitura de Macaé atualmente. O cronograma da administração municipal prevê que a segunda parcela do décimo terceiro seja paga ainda no mês de dezembro, como previsto na Lei nº 4.090/1962.



O governo do Estado também se antecipou e pagou nesta quarta, a metade do 13º salário dos servidores. Segundo o governador Cláudio Castro, serão beneficiados cerca de 460 mil profissionais da ativa, aposentados e pensionistas. Por lei, a obrigatoriedade do pagamento da primeira parcela vai até o dia 30 de novembro do ano vigente, e a segunda deve ser efetuada até 20 de dezembro.