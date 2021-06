Bloqueio sanitário em ponto de acesso de Macaé. - Foto: Ana Chaffin.

Por Bertha Muniz

Publicado 30/06/2021 17:25 | Atualizado 30/06/2021 17:28

MACAÉ - Macaé suspendeu as barreiras sanitárias nos acessos ao município a partir desta quarta-feira (30). A medida foi publicada em Diário Oficial Eletrônico, por meio do decreto 154. Foram encerradas as atividades de fiscalização nos trechos da Rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106; RJ-168 e Serra.

De acordo com a prefeitura, a decisão foi baseada nos novos indicadores que acompanham o quadro evolutivo da pandemia da Covid-19. A cidade teve redução das taxas de ocupação dos leitos de CTI no Hospital Público Municipal (HPM), destinados ao atendimento a pacientes graves da doença.

Macaé mantém, nos últimos 15 dias, um cenário epidemiológico de queda, inclusive, nos atendimentos de casos de contaminação pelo vírus. o que permite a definição de medidas de flexibilização, mantendo restrições de acordo com protocolos sanitários necessários para bloquear a disseminação do vírus.

Apesar do encerramento das barreiras, a ampliação do horário de atendimento do comércio e a liberação de novas atividades econômicas, está mantida a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços públicos e privados, além do distanciamento social de acordo com a taxa de ocupação definida pelo decreto 140/2021, publicado no último dia 19.

Retorno de servidores

Ainda no decreto 154, publicado nessa quarta, a prefeitura suspendeu a permissão de afastamento das atividades laborais presenciais das servidoras com filhos de até 6 anos. A regra também vale para todos os setores do funcionalismo municipal, incluindo a rede municipal de Saúde.